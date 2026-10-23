Anderlecht ontdekt nieuw middenveldduo: wat denkt Stroeykens er nu zelf over?

Mario Stroeykens leek deze zomer niet langer helemaal zeker van zijn toekomst bij Anderlecht. Intussen heeft de middenvelder zich opnieuw in de plannen van Vitor Bruno gewerkt. Dat doet hij niet langer uitsluitend als aanvallende speler, maar in een opvallend meer defensieve rol. Tegen Jagiellonia Bialystok hielp hij met zijn pressing mee om Anderlecht aan een belangrijke Europese zege te helpen.

Jarenlang werd Stroeykens vooral gezien als een nummer tien of een speler die vlak achter de spits kon opereren. Vitor Bruno ziet andere mogelijkheden en gebruikt hem lager op het middenveld, soms zelfs als nummer zes. Stroeykens kan zich vinden in die verandering. “Dat is de taak die de coach me heeft gegeven en die positie bevalt me”, vertelde hij aan de RTBF.

Stroeykens knokt zich terug in de ploeg

In die nieuwe rol moet Stroeykens vooral ballen recupereren, het tempo controleren en rekening houden met de loopacties van zijn ploegmaats. Tegen Jagiellonia lag zijn focus nadrukkelijk op die taken.

“Ik was meer bezig met de balrecuperatie, het controleren van het tempo en het opvangen van de momenten waarop Aasgaard naar voren trekt”, legde hij uit. Ook het feit dat hij vaak aan de bal komt, speelt hem in de kaart. “Ik heb vaak de bal aan mijn voeten en dat vind ik fijn.”

De nieuwe rol kwam er niet zomaar. Anderlecht had voor de aanvallende posities voldoende alternatieven, waardoor Stroeykens zich op een andere manier nuttig moest maken. Zijn toekomst bij paars-wit was in de zomer onzeker en de verstandhouding met de sportieve leiding en de trainer stond onder druk.

De middenvelder reageerde door hard te werken en opnieuw zijn kans af te dwingen. “Ik heb gewerkt om terug in de ploeg te komen. De coach heeft me mijn kans gegeven, ik heb die gegrepen en we blijven op die manier werken om in de ploeg te blijven”, aldus Stroeykens.





Aasgaard zorgt voor een verrassend evenwicht

Ook de samenwerking met Thelo Aasgaard valt op. De Noor werd aanvankelijk vooral als aanvallende middenvelder uitgespeeld, maar lijkt in een meer vooruitgeschoven rol naast Stroeykens eveneens zijn draai te vinden. Stroeykens zakt uit om de bal op te vragen, terwijl Aasgaard daardoor meer vrijheid krijgt om hoger op het veld te spelen. Hun verschillende kwaliteiten kunnen elkaar aanvullen.