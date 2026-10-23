Anderlecht-speler maakt indruk met enorme werkkracht: “Ik denk dat ik de snelste ben”

Bij Anderlecht zijn de wissels in de basiself van Vitor Bruno schering en inslag, maar één speler blijft opvallend vaak staan. De Duitser Marten Winkler is uitgegroeid tot een vaste waarde en stond in de laatste zeven wedstrijden telkens aan de aftrap. Alleen Léo Pétrot kan dezelfde reeks voorleggen. Dat schrijft La Dernière Heure.

Die statusverandering kwam er niet vanzelf. Bij zijn aankomst moest Winkler nog zijn plaats vinden en waren zijn eerste prestaties niet altijd overtuigend. Er waren zelfs twijfels over zijn vermogen om met zijn acties het verschil te maken. Intussen heeft hij die bedenkingen grotendeels weggenomen.

Een motor die blijft gaan

Winkler onderscheidt zich vooral door zijn enorme werkvolume. Wanneer hij een volledige wedstrijd speelt, kan hij tot twaalf kilometer afleggen. Ook zijn sprintcijfers zijn opvallend en zijn topsnelheid ligt rond de 33 kilometer per uur. Daarmee brengt hij op de flank een profiel dat Anderlecht niet in overvloed heeft.

“Als veel lopen en alles geven ons helpt om te winnen, dan is het plezier er uiteindelijk”, vertelt de Duitser. Hij geeft toe dat de inspanningen soms hun tol eisen, maar blijft zich voluit inzetten. Over zijn snelheid zegt hij met een glimlach: “Ik denk dat ik de snelste van de ploeg ben.” Dat hij bij de beste spelers zit qua loopstatistieken, durft hij wel te bevestigen.

Ook voor doelgevaar zorgt hij

De aanvaller levert niet alleen arbeid zonder bal. Sinds zijn komst maakte Winkler al drie doelpunten en behoort hij daarmee tot de productiefste spelers van Anderlecht in die periode. Zijn traptechniek liet hij onder meer zien bij de 0-2, al mag er op basis van zijn kwaliteiten nog meer aanvallende efficiëntie worden verwacht.



Winkler blijft zelf bescheiden over zijn groeiende rol, maar de cijfers vertellen een duidelijk verhaal. In een ploeg waarin Vitor Bruno geregeld sleutelt aan zijn elftal, is de Duitser steeds moeilijker weg te denken. Zijn volgende stap is om zijn enorme werkkracht nog vaker te vertalen in beslissende acties.