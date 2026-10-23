Fans van JPL-club kunnen een speciaal shirt verdienen door levens te leren redden

Een hartstilstand kan ook in een voetbalstadion toeslaan. Daarom komt er een opvallende campagne waarbij supporters niet alleen iets kunnen bijleren, maar ook een bijzonder shirt kunnen bemachtigen. Het doel is duidelijk: meer voetbalfans leren hoe ze snel en correct moeten handelen wanneer iemand plots een hartstilstand krijgt.

De actie draait rond de slogan ‘Wie niet redt, is geen Saint-Gillois’. In samenwerking met de European Resuscitation Council (ERC) wordt een gratis opleiding aangeboden waarin deelnemers de levensreddende handelingen aangeleerd krijgen. Zo wil de club ervoor zorgen dat supporters niet machteloos hoeven toe te kijken wanneer zich op de tribunes een medisch noodgeval voordoet.

“Een hartstilstand kan op elk moment plaatsvinden, ook in een voetbalstadion. In zo’n situatie telt elke seconde: een snelle en gepaste interventie kan een leven redden”, klinkt het bij de initiatiefnemers. Snel reageren en weten wat je moet doen, kan dus een cruciaal verschil maken terwijl professionele hulp onderweg is.

Speciaal shirt voor wie de opleiding volgt

Aan de opleiding hangt ook een opvallend extraatje vast. Alleen supporters die eraan deelnemen, kunnen het speciaal voor de campagne ontworpen shirt aankopen. De bedoeling is dat het truitje zo veel mogelijk op de tribunes te zien zal zijn. Daardoor kunnen aanwezigen sneller herkennen wie de opleiding heeft gevolgd en in principe weet hoe die bij een hartstilstand moet reageren.

Ook de spelers doen mee aan het initiatief. Zij hebben zelf een opleiding in levensreddende handelingen gevolgd en zullen het speciale shirt dragen tijdens de opwarming voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Op die manier willen ze hun supporters aansporen om hetzelfde te doen.

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De campagne vindt plaats tijdens de Europese week van de sensibilisering rond hartstilstand. De boodschap reikt daarbij verder dan het voetbal: wie de juiste handelingen kent, kan ook buiten het stadion het verschil maken. Met de gratis opleiding en het herkenbare shirt hopen de initiatiefnemers van levensreddend handelen een vanzelfsprekend onderdeel van de voetbalcultuur te maken.