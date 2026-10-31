Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel
Foto: © photonews

Lierse heeft vrijdagavond een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Jong Gent. De Pallieters gingen met 2-0 onderuit en speelden hun zwakste wedstrijd van het seizoen.

Bij Gazet van Antwerpen spaarde doelman Jarno De Smet zijn ploeg na afloop niet. Hij vond dat Lierse op zowat alle vlakken tekortkwam en vooral collectief niet bracht wat vooraf was afgesproken.

“Wanneer we met z’n allen niet honderd procent op de afspraak zijn, wordt het moeilijk voor een ploeg als Lierse”, klonk het ontgoocheld. “Het plan was er, maar werd niet door iedereen gevolgd.”

Volgens De Smet liep Lierse daardoor voortdurend achter de feiten aan tegen een technisch sterk Jong Gent. “Geen druk, geen tweede bal. We waren nergens. Neen, hier word je niet vrolijk van.”

Geen excuses meer

De nederlaag legt volgens de doelman opnieuw een groter probleem bloot. Lierse slaagt er voorlopig niet in om week na week hetzelfde niveau te halen. “Of we te wisselvallig zijn? De rangschikking vertelt het”, geeft De Smet toe.

Hij wil zich daarbij niet langer verschuilen achter verzachtende omstandigheden. “We zouden ons weer kunnen verschuilen achter excuses, maar die tijd is opgebruikt. We moeten dringend enige lijn in ons spel krijgen.”

Ook offensief bracht Lierse vrijdag te weinig. Tegen Francs Borains was het voetbal eerder al niet overtuigend, maar toen maakte de efficiëntie nog het verschil. Tegen Jong Gent kwam die reddingsboei er niet. De boodschap van De Smet is dan ook duidelijk: “Het moet snel beter. Dat is de enige waarheid.”

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