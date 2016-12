STVV wil shoppen bij AA Gent: Schoofs naar Stayen?

door Redactie



Foto: © Photonews

STVV knokte zich na een goede periode naar de twaalfde plaats in het klassement, maar toch slapen ze in Sint-Truiden nog niet op beide oren. In januari mag er versterking naar Stayen komen, en wie weet komt die versterking wel uit Gent.