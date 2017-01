Wat een FENOMENALE goal! Pakte Olivier Giroud nu al uit met de knapste treffer van 2017?

Het nieuwe jaar is goed en wel ingezet met voetbal in de Premier League. En zoals het op nieuwjaarsdag betaamt, pakte Arsenal uit met een champagne-actie.

The Gunners

kregen zondag het Crystal Palace van Christian Benteke over de vloer. Bij een mooi uitgespeelde counter van de thuisploeg in minuut 17, gebeurde iets wonderbaarlijks in het Emirates Stadium.

Op assist van Alexis Sanchez scoorde Olivier Giroud met een fenomenale hakbal. Nu al een duidelijke sollicitatie van de Fransman voor het doelpunt van het jaar.