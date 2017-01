Verrast Manchester United met terugkeer van publiekslieveling?

Na een moeilijk begin van het seizoen, heeft José Mourinho Manchester United opnieuw op de rails gekregen. De Engelse recordkampioen is ondertussen al dertien wedstrijden ongeslagen en de vierde plaats in de Premier League ligt binnen handbereik. Toch wil United zich in januari versterken.

Over het algemeen is Mourinho best tevreden met de spelersgroep die hij ter beschikking heeft. Al kwam de Portugese oefenmeester de voorbije weken af en toe in de problemen. Op de linksachter viel Luke Shaw geblesseerd uit en moest Mourinho teruggrijpen naar de van nature rechtsback Matteo Darmian. Een noodoplossing.

Shaw net terug uit blessure, Blind en Darmian niet eerste keus

Aangezien Mourinho in Daley Blind – ook hij speelde enkele keren op links – eerder een centrale verdediger ziet, is een nieuwe linksachter welgekomen. En wie weet verrast Manchester United wel met de terugkeer van niemand minder dan Patrice Evra.

De ervaren Fransman is inmiddels 35, maar nog lang niet versleten. Bij Juventus is Evra in de pikorde voorbijgestoken door Alex Sandro. Een vertrek zou alle betrokken partijen dus goed uitkomen. Via de sociale media doen er al geruchten omtrent een overstap naar Manchester United de ronde, en Rio Ferdinand vroeg dan maar op de man af of Evra terugkomt naar Old Trafford.

Throwing it out there... @patrice.evra I'm hearing thru social media u coming home bro?!? Talk to me! 👀 #MUFC Een foto die is geplaatst door Rio Ferdinand (@rioferdy5) op 4 Jan 2017 om 12:48 PST

Aapje

De Fransman – die bekend staat om zijn gevoel voor humor – reageerde met een vette knipoog op de geruchten. Onder een afbeelding van een aapje dat zijn tong uitsteekt stond het volgende te lezen: “Enkel en alleen mijn aapje weet wat er staat te gebeuren.” Oké, Patrice. Laat ons gerust met een liedje weten waar jouw toekomst ligt.