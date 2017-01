AtlÃ©tico Madrid en Barcelona maken niet dezelfde fout als Real, Carrasco bepalend (mÃ©t beelden!)

Atlético Madrid en Barcelona maken niet dezelfde fout als Real, Carrasco bepalend (mét beelden!)

door Diederik Geypen

Atlético Madrid en Barcelona ruiken de halve finale al

Foto: © photonews

In Spanje zit het bekervoetbal begin 2017 in een stroomversnelling. Real Madrid liet zich in zijn heenmatch van de 1/4e finales woensdag ringeloren door Celta de Vigo. Atlético Madrid en Barcelona gingen niet in de fout.