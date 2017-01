Ovono staat met gastland Gabon voor cruciaal duel tegen Kameroen: "Wij zijn niet de favoriet"

door Redactie



Na twee draws heeft gastland Gabon geen keuze meer op de Africa Cup: de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen moét gewonnen worden als Didier Ovono & co zich nog willen kwalificeren voor de kwartfinale. De doelman van Oostende gelooft er nog in.

Didier Ovono is tevreden met de manier waarop zijn land naar de beslissende wedstrijd tegen Kameroen toeleeft. "Ook al zijn we het organiserende land, we zijn zeker geen favoriet. We strijden echter met onze eigen wapens. We hebben bovendien behoorlijk wat ervaring", zegt hij in La Dernière Heure.

Vanavond speelt Gabon in Libreville dus tegen het Kameroen van Hugo Broos, dat met vier punten aan de leiding staat. Gabon deelt de tweede plek met Burkina Faso, dat op hetzelfde moment tegen het zwakke broertje in de groep Guinee Bissau speelt. "De laatste keer dat we van Kameroen verloren is al tien jaar geleden, dat was nog tegen Samuel Eto'o", klinkt Ovono vol vertrouwen.

"Wie mijn favoriet voor de eindwinst is? Senegal", zegt de KVO-doelman zonder twijfelen. "Die hebben in elke linie straffe spelers rondlopen. Ze kunnen zelfs kerels uit de Premier League op de bank houden."