Roeselare onderuit tegen Union, Antwerp lacht in vuistje en is op weg naar periodetitel

door Aernout Van Lindt

Roeselare verliest nu ook van Union

Roeselare wilde de aansluiting met Antwerp niet verliezen in eerste nationale B. Winst in de thuiswedstrijd tegen Union leek dan ook een absolute must. Maar het draaide anders uit.