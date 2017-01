Tom Pietermaat gaat met Beerschot-Wilrijk op zoek naar elfde opeenvolgende zege: "Waken voor gemakzucht"

KFCO Beerschot-Wilrijk gaat zaterdag tegen Excelsior Virton op zoek naar een elfde opeenvolgende competitiezege. Tom Pietermaat blikt vooruit op de verraderlijke wedstrijd tegen de play-off kandidaat en vertelt over de goede sfeer in de Kielse kleedkamer.

Beerschot-Wilrijk won eind september met 0-3 in Virton. "Ik herinner me vooral de lange busrit", zegt Tom Pietermaat aan Voetbalkrant. "We speelden toen een goede wedstrijd, maar het was toch wachten op een flits van Losada in de tweede helft om de drie punten veilig te stellen. Virton maakte indruk en ik ben er zeker van dat ze in de top-4 zullen eindigen."

Pietermaat miste de eerste wedstrijd na de winterstop door een knieletsel, maar speelde vorig weekend meteen weer een hele wedstrijd en is naar eigen zeggen volledig verlost van de lichte blessure. "Er zat wat vocht in m'n knie en we namen geen risico. Ik heb de voorbije week echter opnieuw zonder problemen kunnen trainen. Of ik had verwacht dat ik meteen weer in de basis zou staan? Dat is plezant, natuurlijk. Het vertrouwen doet deugd."

Goede ploegsfeer

Woensdag trok de hele ploeg naar de Ardennen voor een ontspannende teambuilding op langlauflatten. "Het is altijd fijn om eens een dagje wat anders te doen. Zo konden we even ontsnappen aan de routine. Door de koude en de harde trainingsvelden was dit het ideale moment om zo'n activiteit te plannen", aldus Pietermaat.

Het valt op dat de sfeer in de ploeg ook dit jaar geweldig is. "Ik had er nochtans wat schrik voor", geeft Pietermaat toe. "Ik heb het hier meegemaakt in vierde en in derde klasse: de sterke teamspirit was toen de sleutel van ons succes. Ik wist dat het moeilijk zou worden om dat gevoel dit jaar te evenaren, zeker omdat er ervaren mannen bij kwamen en we allemaal profs zijn geworden."

"Maar de sfeer is opnieuw fantastisch", gaat Pietermaat verder. "Woensdag vertrokken we al zingend met de bus naar de Ardennen. Ook in de kleedkamer is het altijd héél plezant. We steunen mekaar bovendien ook naast het veld. Privéproblemen worden gedeeld en we helpen elkaar waar we kunnen."

Tripje naar Celtic

Dat Beerschot-Wilrijk een bonus van 14 punten heeft op eerste achtervolgers Deinze en Dessel zal daar ook wel voor iets tussen zitten. Beseffen ze op het Kiel eigenlijk hoe straf hun reeks van dit seizoen is? "Wel, ik vlieg zondag toevallig naar Schotland om een wedstrijd mee te pikken van Celtic. Zij hebben nog maar twee punten laten liggen, wij vijf. Ongelofelijk eigenlijk. We beseffen het wel, maar we moeten vooral waken voor gemakzucht. Als we het een keertje laten lopen, hebben we gegarandeerd prijs", besluit Pietermaat.