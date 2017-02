VIDEO: Vincent Kompany kijkt uit naar Super Bowl Ã©n is verbaasd: "Zo'n tackles en toch niet geblesseerd?"

VIDEO: Vincent Kompany kijkt uit naar Super Bowl én is verbaasd: "Zo'n tackles en toch niet geblesseerd?"

door Sander De Graeve

Vincent Kompany reageert op tackles in het 'andere' voetbal

Op een zondagavond gaan we al eens graag over de sportgrenzen heen. Zeker wanneer het over de plas Super Sunday is. De echte Super Sunday. Ook Vincent Kompany toont zich een fan van het American Football.