VIDEO: Lach even mee met deze onwezenlijke match in vierde provinciale: ref geeft er de brui aan, doelman trapt vrije schop binnen

door Redactie



De wedstrijd tussen BS Sport en Racing Boxberg zal iedereen nog lang bezighouden

Foto: FG

In de provinciale reeksen is het ook wel plezant hoor. En je ziet er ook wel eens dingen waarvan je dacht dat ze heden ten dagen niet meer bestonden. Zoals een scheidsrechter die het midden in de match aftrapt, of een doelman die een vrije trap binnenpegelt...