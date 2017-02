Mogelijkheid voor Gent? "Pochettino gaat jeugd een kans geven"

"Verwacht wordt dat hij maar liefst acht wijzigingen zal maken in zijn basiself na de nederlaag tegen Liverpool. De spelers spreken wel over hoe belangrijk Europa is, maar Pochettino zijn team zal onervaren zijn", zo geeft Chris Beattie van Tribal Football ons mee.

"Zo zullen Carter-Vickers en Onomah waarschijnlijk starten." Aangezien Hugo Lloris aangeduid werd voor de persconferentie, denken we ook dat er geen Belgen in de basis zullen staan. Jammer wel voor de Belgische fans.

