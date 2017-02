Lukaku krijgt heel wat lof: "Blij dat ik nu in dezelfde ploeg speel in plaats van tegen hem"

Wie Ashley Williams zegt, krijgt in ons land meestal negatieve reacties, hij zorgde er met Wales immers voor dat België uitgeschakeld werd op het EK. Toen stond Lukaku tegenover hem, nu staan ze in dezelfde ploeg.

Dat is maar beter ook, althans volgens Williams die in de zomer de overstap maakte van Swansea. "Ik heb geluk dat ik nu in hetzelfde team als hem speel", aldus de verdediger van Everton in een vragensessie op Facebook.

"Rom zit bij de beste spitsen waar ik ooit tegen speelde", ging Williams verder. "Hij is echt een lastige tegenstander. Hij speelt zo goed dit seizoen én scoorde al heel wat goals. Het is dus logisch dat hij in aanmerking komt in discussies over de beste spits in de Premier League."