OFFICIEEL: Programma Rode Duivels krijgt vorm, maak begin juni plaats in jullie agenda voor deze interessante oefenpartij

Het begin van 2017 staat ook bij de Rode Duivels in het teken van de jaarplanning. Dinsdagnamiddag werd een nieuwe sparringpartner aan de kalender toegevoegd.

Het nieuws dat al even in de lucht hing, is nu ook bevestigd. De Rode Duivels oefenen op Pinkstermaandag 5 juni thuis tegen Tsjechië. De vriendschappelijke partij zal aanvangen om 20u45.

Later die week volgt dan de trip naar Estland. Daar spelen de troepen van Roberto Martinez vrijdag 9 juni hun zesde WK-kwalificatieduel.