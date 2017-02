Oosterzonen tevreden ondanks nederlaag op het Kiel: "Al hoopten we stiekem op een puntje"

Oosterzonen ging zaterdagavond met 3-1 onderuit op het Kiel. De Kempenaren blijven zo maar net boven de degradatieplaatsen hangen. Coach Stijn Geys was desalniettemin tevreden met de prestatie van zijn spelers op het Kiel.

Al na een kwartier stond Oosterzonen 2-0 in het krijt. "Nochtans vond ik dat we goed aan de wedstrijd gestart waren", zei Oosterzonen-coach Stijn Geys. "Maar ik heb het moeilijk met de manier waarop we doelpunten weggeven. We hadden alles onder controle, maar door onze eigen fouten worden we zo snel op een dubbele achterstand gezet."

"Ik kan me niet herinneren dat Beerschot-Wilrijk écht dominant voetbalde. Veel kansen hadden ze niet. Maar het was natuurlijk wel een verdiende zege. Wij blijven gewoon een beetje op onze honger zitten. Met de ploeg en middelen die wij hebben, denk ik dat we er het maximum uitgehaald hebben", was Geys toch trots op zijn spelers.

Degradatiestrijd

"We hadden stiekem gehoopt dat we op het Kiel iets konden rapen, maar hebben het dus zelf een beetje weggegeven. Dat is jammer, maar hier moesten we de punten natuurlijk niet komen halen. We hebben nu nog acht moeilijke wedstrijden voor de boeg, maar ik ben er zeker van dat we ons zullen redden", klonk Geys strijdvaardig.

Oosterzonen staat momenteel 13de met 23 punten. Alleen Coxyde, WS Brussel en Sprimont doen nog slechter. De laatste drie teams degraderen rechtstreeks naar de tweede amateurafdeling, de vierde laatste speelt een nacompetitie om in de hoogste amateurafdeling te blijven.