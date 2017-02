Van Meir haalt uit naar Antwerp: "Huiswerk niet goed gemaakt" & "Bende 'ego's' in de kleedkamer"

door Redactie



Het worden nog enkele spannende dagen voor de supporters van Lierse SK en Royal Antwerp FC. In aanloop naar de laatste en allesbeslissende speeldag deelt Lierse-coach Eric Van Meir alvast een prikje uit aan de concurrent.

"Als wij beiden (Roeselare en Lierse, nvdr.) het halen, wil dat zeggen dat enkele andere ploegen hun huiswerk niet goed gemaakt hebben: Cercle Brugge, OH Leuven en Antwerp. Toen Antwerp zijn kern samenstelde, wist je dat dat problemen zou geven in de kleedkamer. Uiteindelijk word je geen kampioen met de beste spelers, wel met de beste ploeg", zegt Van Meir in Sport/Voetbalmagazine.

Maar daar blijft het niet bij. De trainer van Lierse spreekt zelfs over 'ego's' in de kleedkamer van The Great Old. "Ik ben goed omringd met Patrick Nijs, Nico Van Kerckhoven, Chris Janssens en met Mo Wahed als aanspreekpunt voor de Arabisch sprekende spelers. Ik begrijp bijvoorbeeld niet dat Wim De Decker het bij Antwerp zonder hulptrainer wou doen, met zo’n bende ego’s in de kleedkamer."