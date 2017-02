Londen wordt donderdagavond overspoeld door Belgische supporters van AA Gent. Met maar liefst 8.000 zullen de Gentenaars afzakken voor hun Europese match in het mythische Wembley. Eén supporter hoefde niet zo ver te reizen. Engelsman Greg Morrison, afkomstig uit Manchester, is immers... supporter van AA Gent.

Daar moesten we toch het fijne van weten. We spraken af, hoe kan het ook anders, in een Belgische bar in hartje Londen, niet ver van Kings Cross Station. “Hoe ik in godsnaam supporter van een –toen- kleinere Belgische club werd? Die vraag heb ik inderdaad al een paar keer gehoord”, lachte de sympathieke Brit, afkomstig uit -én hevig supporter van- Newcastle United.

Zijn eerste wedstrijd was tegen Waasland-Beveren. Hoe kom je er bij, vroegen we ons af. “We wilden met enkele vrienden gewoon een weekendje weg én een wedstrijd meepikken. Wat ons absoluut niet interesseerde waren grote teams als Barcelona of AC Milan. We konden goedkoop van Manchester naar Charleroi vliegen en een Belgische vriend raadde ons Gent aan, omdat de stad zo leuk is.”

Godbetert Waasland-Beveren

“Daardoor belandden we op een wedstrijd van Gent in play-off 2, tegen Bèveren.” Een wedstrijd op het kerkhof van onze voetbalcompetitie die iemand helemaal overtuigt om supporter te worden van één van de twee ploegen... We hoorden het eerlijk gezegd in Keulen donderen. Wat Greg vooral aantrok was de sfeer rond de wedstrijd.

“Je hoorde er meteen bij. Er waren heel wat mensen die zich afvroegen waarom we in godsnaam voor Gent kozen, als er al die goeie teams in Engeland zijn. Overal waar we kwamen, kregen we aandacht en werden we getrakteerd. Iedereen was zo vriendelijk en behulpzaam, dat je je meteen welkom voelde. Ook na de wedstrijd in de Charlatan.” Daar ontmoette hij overigens toenmalig Gent-speler Habib Habibou.

Het zaadje was geplant en toen Gent het jaar daarop kampioen werd, kon Greg zijn geluk niet op. “Dat was ongelooflijk. We zaten met twee op een brakke stream te kijken naar die wedstrijd tegen Standard.” Laten we zeggen dat de volgende wedstrijd die hij bijwoonde, van iets groter allooi was.

Wolfsburg

“Mijn tweede match van AA Gent was het thuisduel tegen Wolfsburg in de Champions League. We hadden weinig hoop om tickets te kunnen bemachtigen, maar de club zelf heeft ons daarbij geholpen. We kwamen ook al in contact met supportersclub Banlieue Gantoise. Daardoor doken we na de wedstrijd niet de Charlatan, maar de Overpoortstraat in (de uitgaansbuurt van de Gentse studenten, nvdr.)”

De microbe bleef hangen en Morrison bezit intussen drie shirts van AA Gent én een zelfgemaakte vlag met ook de logo’s van Bristol City en Newcastle United op. Dat zijn immers de teams waarmee hij en zijn medesupporter Nick opgroeiden. “Het plan was om eerst doorheen Europa clubs te bezoeken, maar het is bij Gent gebleven. We gingen ook al eens naar Nice, maar dat was helemaal niet hetzelfde.”