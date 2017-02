Titanenstrijd tussen twee legendarische doelmannen in de Champions League

Vanavond kijken twee van de grootste doelmannen van de 21ste eeuw elkaar in de ogen in het Estádio do Dragão in Porto. Iker Casillas (35) ontvangt met FC Porto het Juventus van Gianluigi Buffon (39).

De Champions League is hun podium. In de Spaanse en Italiaanse pers lijkt de wedstrijd tussen FC Porto en Juventus zelfs bijzaak. Het gaat alleen maar over de confontatie tussen de twee boegbeelden onder de lat. Iker Casillas debuteerde in 1999 als 17-jarige snotter op het kampioenenbal, Buffon loopt er al sinds 1997 bij, toen nog als doelman van Parma.

Iker Casillas is de recordhouder qua aantal wedstrijden in de Champions League. Met 162 duels laat hij Xavi (152) en Ryan Giggs (145) intussen al ver achter zich. Het lijkt erop dat enkel Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (120) in de nabije toekomst in de buurt zullen komen van de Spaanse doelman. Buffon miste door het omkoopschandaal met Juventus enkele Europese jaren en staat 'maar' op 101 CL-duels.

Wederzijds respect

Het respect tussen de twee doelmannen is bijzonder groot. "Ik heb het geluk drie jaar jonger te zijn dan Gigi. Ik was veertien toen ik begon, hij was toen achttien. Ik heb zijn stijl en persoonlijkheid altijd enorm gewaardeerd. Ik keek naar hem op en later kregen we gelijkwaardige carrières. Hij is één van de beste aller tijden. Iedereen kent hem, hij hoort bij de geschiedenis van het voetbal", looft Casillas zijn collega.

Buffon heeft op zijn beurt ook Casillas bijzonder hoog zitten. "Iker is een collega waar ik altijd bewondering voor heb gehad en dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd", vertelt Gigi. "Hij heeft een moedige en moeilijke beslissing gemaakt om zichzelf uit te dagen bij een nieuwe club. Hij is in topvorm en ik hoop dat we allebei een geweldige wedstrijd keepen."

