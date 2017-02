Ranieri: "Het was een genoegen en een eer om met jullie kampioen te zijn"

door Yannick Lambrecht

door

Claudio Ranieri reageert na zijn ontslag als trainer van Leicester City

Leicester City, huidig kampioen van Engeland, stelt dit seizoen erg teleur. Het ontslag van Claudio Ranieri hing daarom in de lucht, en donderdagavond gebeurde het dan ook. De coach schreef een brief over zijn tijd bij Leicester.