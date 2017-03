Standard-coach Jankovic straft zijn spelers na wanvertoning: "De plannen die ze maakten voor het vrije weekend mogen ze herzien"

Het reeds tot PO2 veroordeelde Standard ging zaterdag met 1-0 onderuit bij rode lantaarn Moeskroen. Na afloop spaarde coach Aleksandar Jankovic de kritiek op zijn manschappen niet.

"Dit was een rampzalige vertoning van ons", vond Jankovic. "Op alle vlakken: intensiteit, agressiviteit, duelkracht, het samenspel, ... Niets zag ik terug."

"De eerst helft was een schande. De tweede verliep wat beter na de inbreng van Edmilson, maar over het algemeen waren we nergens. Dit was nochtans dé kans om weer in een positieve flow te geraken."

Programma wordt herzien

De spelers van Standard zullen het dan ook geweten hebben. "Deze nederlaag verandert de planning in de drie weken tussen de laatste competitiematch en de start van de play-offs. Het enige wat ik mijn spelers verteld heb in de kleedkamer, is dat ze hun plannen die ze hadden gemaakt voor het vrije weekend mogen herzien."