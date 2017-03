Honderden supporters en Bart De Wever komen steun betuigen op het Kiel

door Bart Ver Elst

Honderden supporters van Beerschot-Wilrijk komen steun betuigen na plotse overlijden van Marc Steenackers

Foto: Twitter Beerschot Wilrijk

KFCO Beerschot-Wilrijk is in rouw. Zondagochtend overleed algemeen directeur Mark Steenackers na een tragisch auto-ongeluk. Enkele uren later was er al een rouwmoment, waar veel volk op af kwam.