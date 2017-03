Meteen D-day voor Lommel United: "Aan de mentaliteit heeft het niet gelegen"

“Leuven en Cercle zitten inderdaad het dichtst bij ons. We hopen dat er in de andere wedstrijden ook wat punten verloren worden”, aldus Lommel United-coach Tom Van Imschoot in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Cercle zal ook zo snel mogelijk de klus willen klaren -Tom Van Imschoot

De wedstrijd tegen Cercle wordt er dus meteen één op het scherpst van de snee. “Cercle zal ook zo snel mogelijk de klus willen klaren en zekerheid hebben. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Het is afwachten wat die match gaat geven.”

Op training ziet het er alvast goed uit. “Iedereen traint hier altijd goed, er is een goeie mentaliteit. Daar heeft het zeker niet aan gelegen dit seizoen. Alleen moeten we dat werk eens zien om te zetten in puntengewin”, sloot Van Imschoot af.