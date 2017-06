Martinez wil dat zijn ploeg lessen trekt: "Niet met het hart denken" en "De kortste weg naar doel is niet altijd de beste"

Martinez zag zijn ploeg ook aarzelend beginnen en amper oplossingen vinden tegen de stugge Grieken. "We hebben heel wat frustratie gekend omdat we er niet in slaagden om te scoren. En je weet dat je in die moeilijke omstandigheden zeker geen goal mag weggeven. Na de 0-1 werd de frustatrie zelfs nog groter."

"Maar ik ben ook fier en blij met de reactie die mijn spelers toonden. Ze accepteerden niet dat ze gingen verliezen", aldus Martinez. Op het einde van de match had België zelfs nog kunnen winnen als de Griekse doelman geen wereldsave gedaan had bij de tweede poging van Lukaku. "Als de match nog iets langer geduurd had, hadden we zeker gewonnen."

Al zal de match vooral de analen ingaan als 'niet goed genoeg'. "We moeten leren van deze match. We moeten onze emoties onder controle leren houden. Niet met het hart, maar met het hoofd denken. We moeten kalm blijven als de frustratie zich laat voelen. En ook begrijpen dat de korte weg naar doel niet noodzakelijk de beste is. We moeten soms geduld hebben", besloot hij.