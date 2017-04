Vossen weet waar hij aan toe is, Gershon reageerde aangeslagen

Volgens Het Nieuwsblad zou het om een botkneuzing van het bekken gaan. De breuk waarvoor er gevreesd werd, is er dus niet, maar Vossen zal toch weken buiten strijd zijn. Er moeten ook nog extra scans volgen om schade aan spieren en pezen in te schatten.

Gisteren kregen we overigens van Thomas Foket te horen hoe Rami Gershon, die ongewild zijn knie in de rug van Vossen plantte, reageerde. "Hij kwam meteen naar mij en zei: 'Ik denk dat ik iets ergs gedaan heb.' Hij was echt aangeslagen", aldus de rechtsachter aan Voetbalkrant.com.