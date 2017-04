UPDATE: Onrust in Dortmund houdt aan: verdachte voorwerpen aangetroffen, fans moeten in het stadion blijven

Aan de uitgang van het stadion van Dortmund werden namelijk verdachte voorwerpen aangetroffen. De fans in de oost- en de noordtribune moesten in het stadion blijven tot experts uitsluitsel kon brengen over de veiligheid.

Uiteindelijk bleek het om twee rugzakken te gaan die niet voor gevaar zorgden, zo deelde de politie even later mee. Eerder werd ook al een scooter zonder bestuurder opgemerkt in de buurt van de mythische voetbaltempel. Ook dat bleek loos alarm.