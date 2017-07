Goudhaantje blijft indruk maken: "Er zijn contacten met 1A-clubs, het is niet de bedoeling dat ik blijf"

Rajsel bevestigde gisteren al het goeie dat we over hem al hoorden: snel, met overzicht en spelend in één tijd. Een moderne aanvallende middenvelder die zijn ploeg beter laat voetballen. En hij heeft ambitie... "Nee, het is niet de bedoeling dat ik volgend seizoen nog bij Union speel", gaf hij gisteren eerlijk toe. "Ik wil de fans nu wel een mooi afscheid bezorgen."

En daarmee is hij bezig. Union heeft 7 op 9, allemaal tegen 1A-ploegen. "Dit hadden we inderdaad niet verwacht, we zijn verrast. Maar het zat eraan te komen. Deze club heeft lang genoeg geslapen. Het is tijd dat België het echte Union weer leert kennen. Onze fans zijn fantastisch, dankzij hen hebben we zoveel punten."