Het einde is nabij voor club die vorig jaar nog kampioen werd in tweede klasse (ook gevolgen voor Beerschot-Wilrijk)

Op de vorige speeldagen werd WS Brussel al geschorst van alle voetbalactiviteiten en dat is ook dit weekend meer dan waarschijnlijk nog het geval. Bico heeft blijkbaar het geld niet om beide spelers te betalen en zonder de recettes van de matchen komt de club nog in viezere papieren.

De KBVB is het ook beu en heeft White Star een ultimatum gegeven. Als de spelers voor 22 april niet betaald zijn, wordt de club volledig geschrapt uit de Eerste Amateurklasse. Door de financiële problemen heeft WS zijn licentie ook nog niet en zullen ze vermoedelijk in derde amateurklasse verder moeten.

Maar het voortbestaan van de club lijkt in zijn volledigheid in gevaar. Bij het BAS hebben ze nog geen zaak ingeleid, voorlopig heeft Seraing ook nog geen intenties gekregen richting het al dan niet spelen van WS Brussel. Valt het doek over een mooie club, die vorig jaar nog kampioen werd in tweede klasse?

Als de club wordt geschrapt, dan heeft dat ook gevolgen voor Beerschot-Wilrijk. Het zou Dessel Sport tot op zeven punten zien naderen, maar heeft dan wel nog een match tegoed. De Ratten willen niet enkel de promotie afdwingen (die is al binnen, want niemand anders vroeg een licentie aan), maar ook kampioen spelen.