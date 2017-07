Genk-spelers dolenthousiast over supporters: "Geweldig" & "Kippenvel bij alle spelers"

De supporters hadden verschillende acties gepland onder het motto 'Keep the dream alive'. Dat was de tekst die ze ontrolden op een groot spandoek bij aftrap. Op dat moment kleurde het volledige stadion blauw-wit, prachtig gedaan.

En dat was niet alles want tientallen supporters wachtten de spelersbus op en gaven hun vedetten op die manier een geweldige intrede in het stadion. De spelers haalden na de wedstrijd dan ook superlatieven boven om de fans te bedanken. (lees verder onder de video)

"Iedereen in de bus kreeg kippenvel op dat moment", blikt Siebe Schrijvers terug in gesprek met Voetbalkrant. "Dit had ik nog nooit eerder meegemaakt."

"Het was een schitterend begin van de wedstrijd", vervolgde hij. "Het is echt heel mooi van de supporters dat ze dit allemaal voor ons hebben gedaan."

Jammer dat we hen de kwalificatie niet konden schenken (Samatta)

"Het was echt fantastisch hoe ze de bus hebben opgewacht", geeft ook Leandro Trossard aan. "De wedstrijd leefde bij onze twaalfde man. Ze hebben ons veel steun en vertrouwen gegeven. Het is jammer dat we ons niet konden kwalificeren."

"De supporters waren geweldig. Ze hebben ons heel hard gesteund", klinkt het bij Ally Samatta. "Zoveel sfeer had ik nog nooit meegemaakt in Genk. Het is jammer dat wij hen de kwalificatie niet konden schenken."