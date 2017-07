Het is zover: Aad De Mos verklapt wie de nieuwe bondscoach van Nederland wordt

In de studio van Stadion gaf Aad De Mos breaking mee dat het voor 99 procent zeker is dat Henk Ten Cate de nieuwe T1 van Oranje wordt. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) vloog deze week naar Abu Dhabi om er met de oefenmeester te onderhandelen, gaf de Nederlandse analist aan.

En dus kunnen onze noorderburen eindelijk een doorstart maken. Dat is dringend nodig, want de kwalificatie voor het WK in Rusland van 2018 hangt aan een zijden draadje.