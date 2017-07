DÃ¡Ã¡rom was Fellaini kapitein bij Manchester United

Dat was overigens voor het eerst in de rijke geschiedenis van Manchester United dat een Belg die eer te beurt viel. "Door de afwezigheid van Rooney, Mata en Smalling én het feit dat Carrick op de bank zat, was ik één van de meest ervaren jongens", aldus Fellaini in United Review.

Nochtans stond ook ene Zlatan Ibrahimovic in de basis, ook een ervaren rot, maar nog niet zo lang in dienst bij de Mancunians. Ook voor Fellaini was het een unicum. "Het was nog maar de eerste keer in mijn profcarrière dat ik als kapitein het veld opstapte."

Unicum voor Fellaini

In een officiële match dan toch. "Ik droeg de aanvoerdersband eerder al bij de jeugd en in een vriendenmatch voor Everton, maar dit was de eerste keer dat ik hem ook officieel mocht omdoen. Het was een grote eer voor mij om kapitein van Manchester United te mogen zijn.”