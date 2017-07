Gala-avond in Spanje: Zestien (!) doelpunten in duels van Barcelona en Real Madrid

Leo Messi werd in Camp Nou onthaald als een god, doordat zijn winnende doelpunt in Madrid ook nog eens zijn 500ste was. Voor de match werd een gigantisch spandoek uitgerold en in de tiende minuut staken de supporters hun truitje in de lucht zoals de speler dat zondag zelf deed bij zijn viering.

Barcelona won de match uiteindelijk met 7-1. Het had geen enkele moeite met laagvlieger Osasuna, zelfs zonder Neymar en Suarez. Messi trapte er twee binnen en mocht het laatste halfuur rusten, de andere goals kwamen van Gomes (2x), Alcacer (2x) en Mascherano, die pas na 319 officiële matchen zijn eerste doelpunt voor de Blaugrana maakte. De enige ongelukkige op deze gala-avond was Osasuna, want zij zakken naar de Spaanse tweede klasse.

De druk had geen invloed op Real Madrid, want het ging met gemak voorbij Deportivo La Coruna. De meeste spelers die startten in de Clasico kregen nu rust, waaronder ook het aanvallende trio BBC. Zidane had hen ook niet nodig: Morata, Rodriguez (2x), Lucas, Isco en Casemiro trapten er samen zes tegen de netten, in feite had de score zelfs nog verder kunnen oplopen.

Zo staan de twee Spaanse giganten weer gelijk op 78 punten, Real heeft wel nog steeds een inhaalmatch te goed.