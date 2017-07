"Lukaku is beter dan Diego Costa"

Volgens Goater is Lukaku beter dan de Braziliaans-Spaanse aanvaller. "Als ik tussen die twee moet kiezen, ga ik toch voor Lukaku. Hij presteert nog niet zo constant, maar ik vind hem beter dan Diego Costa. Lukaku is pas 23, dus er zit nog heel veel rek in komende jaren", zei Goater aan Sky Sports.

Wie hem wil zal wel serieus moeten dokken. "Hij is een afwerker, kan de bal vasthouden. Dat is erg belangrijk voor een team. Lukaku kan redelijk goed afmaken, al kan hij dat nog verbeteren. Diego Costa is 28 en zit momenteel op de toppen van zijn kunnen. Hij is een hele goede spits, maar ik denk dat Lukaku beter is."