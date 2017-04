Barcelona krijgt het cadeau in de stadsderby en laat Real niet los (mét beelden)

De eerste helft verliep nogal stroef en een scoreloze ruststand was dan ook geen al te grote verrassing. Maar na de koffie kreeg Suarez plots een doelpunt cadeau na een vreselijke pass van de verdediging en daar bleef het niet bij. De 0-2 werd opgezet door Messi naar Rakitic, die de bal zachtjes in doel trapte. En dan kon Suarez opnieuw profiteren van een serieuze misser in de verdediging van Espanyol. Zo eindigde de Derbi barceloní op 0-3.

Een schitterende wedstrijd was het dus niet, maar Barcelona deed wel wat het moest doen. De eerste plaats wordt nu nog steeds gedeeld met Real Madrid, ze hebben allebei 81 punten.

Luis Suarez opens the score in the 'Derbi barceloní' after a defensive slip-up by Jurado, 0-1! 🎁 #EspanyolFCB pic.twitter.com/dVUAmhE825 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2017

Luis Suarez shows no mercy after another defensive error, 0-3! 👌 #EspanyolFCB pic.twitter.com/N3QaGsfCdl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2017