Engelse voetbalbond lacht niet met 'kopstootje' Fellaini: Rode Duivel staat weken aan de kant

Intussen deed de Engelse voetbalbond FA een uitspraak over de straf. Fellaini krijgt een schorsing van drie speeldagen opgelegd. Daardoor mist Big Fella de Premier League-duels tegen Swansea City, Arsenal en Tottenham.

In de val gelokt

Fellaini deelde donderdag kort voor het einde een lichte kopstoot uit aan Agüero. De Argentijn viel voor dood neer, onze landgenoot kreeg prompt de rode kaart onder de neus geschoven. Een sluwe actie van de aanvaller, waar Fellaini te gemakkelijk intrapte.

Even voordien had hij namelijk al een overtreding gemaakt op Agüero. Daarvoor had de scheidsrechter de gele kaart bovengehaald.