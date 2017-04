Supporters Arsenal willen Wenger buiten en maken dat op deze manier nog maar eens pijnlijk duidelijk aan hun coach

Nooit eerder nam de Arsenal-aanhang Arsène Wenger meer op de korrel dan dit seizoen. Tijdens iedere wedstrijd duiken er her en der wel spandoeken op met de boodschap “Wenger Out” of wordt er om het ontslag van de Fransman geschreeuwd.

Nu voeren de fans van The Gunners de druk nog wat extra op. In de nacht van vrijdag op zaterdag pakten ze uit met een serieuze actie om het bestuur van hun club wakker te schudden. Zo werd de boodschap “Wenger Out” nu zowel op Highbury (het oude stadion van Arsenal, nvdr.), het Emirates Stadium (het huidige stadion, nvdr.), als op enkele andere gebouwen geprojecteerd.

Derby tegen Tottenham

Dat de supporters vlak voor de beladen derby tegen Tottenham Hotspur uitpakken met zo’n actie, zegt genoeg over het huidige klimaat in en rond het Emirates Stadium van Arsenal. Benieuwd of Wenger volgend seizoen nog op de bank zit bij de Londense topclub. Bekijk de foto’s van de actie hieronder:

Some Highbury East Stand selections from last night (Part 2) - Help fund our campaign to ensure #NoNewContract - https://t.co/uY8ulPwsfz pic.twitter.com/COIjqGC3gh — #WengerOut (@NoNewContract) 29 april 2017

The West Upper entrance at Highbury. Arsène has left the building... pic.twitter.com/BjW54PXQId — #WengerOut (@NoNewContract) 29 april 2017

More from the Emirates last night. We can do more if you help fund our #WengerOut campaign to ensure #NoNewContract: https://t.co/uY8ulPwsfz pic.twitter.com/bqWxmo8ZJp — #WengerOut (@NoNewContract) 29 april 2017