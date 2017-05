Vakbond voor sporters maakt zich zorgen: "KBVB en BAS negeren C.A.O."

In een open brief via de facebookpagina van ACV Sporta laat Dirk De Vos zich uit over de zaak Van De Wouver en de zaak Yaric Buysse, die onlangs nog voor reuring zorgde in de eerste amateurliga.

"Zowel in de zaak Van De Wouwer als in de zaak Y. Buysse stelde de K.B.V.B. de reglementen boven de afgesloten C.A.O. tussen de Pro League en de vakbonden", klinkt het. "In de zaak Van De Wouwer beëindigde de club Harelbeke en de speler hun overeenkomst in december 2016 en sloot de speler zich als betaalde sportbeoefenaar terug aan bij Berlare."

BAS?

"Artikel 7 van de C.A.O. van 15/02/2016 stipuleert klaar en duidelijk dat het recht op arbeid (spelen in de eerste ploeg) gevrijwaard moet worden als een overeenkomst in onderling overleg wordt beëindigd en de speler zich in een transferperiode als betaalde sportbeoefenaar terug aansluit bij een nieuwe club. De K.B.V.B. negeerde de C.A.O. met dramatische gevolgen voor speler en club (degradatie). Het geschil van de heer Buysse past ook volledig in het plaatje van de hoger miskende C.A.O."

Mogelijk trekt ACV Sporta zich dan ook terug uit het BAS: "Bij dit alles rijst de vraag of de werkgeversorganisatie van het P.C. voor de Sport haar engagement nog wel wil nakomen. Verwonderlijk is ook vast te stellen dat men terug vervalt in het verleden waarbij men hogere rechtsbronnen zoals wet en conventies (C.A.O.’s) naar de prullenmand verwees ten voordele van reglementsbepalingen. Dat het BAS hier aan mee doet is verwonderlijk. Sporta vraagt zich dan ook af zij zulke instelling nog kan blijven ondersteunen. Een ontslag uit de Raad Van Bestuur van het B.A.S. wordt overwogen en eerstdaags besproken met de andere vakbonden."