Een jaar om snel te vergeten: voormalige Standard-sterkhouder valt alweer geblesseerd uit, seizoen zit erop

Matthieu Dossevi moet onder het mes aan de enkel en zal twee weken out zijn. Zo kan de Togolees eerder dan voorzien met vakantie. "In samenspraak met onze medische staf zal Matthieu een operatie ondergaan om de volgende jaren pijn en hinder te vermijden", staat te lezen op de webstek van de Rouches. "De duur van zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op 2 weken."

Dossevi liet zich in zijn eerste seizoen op Luikse bodem meteen zien. De winger groeide uit tot een sterkhouder en pakte met Standard de beker. Dit jaar werd de international geteisterd door een adductorenletsel. In 28 matchen scoorde hij slechts één keer, thuis tegen Celta de Vigo in de Europa League.