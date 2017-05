Binnenkort 'vrij', maar missie geslaagd voor Janevski: "We verloren nog enkele cruciale spelers"

"We zullen nog proberen om de laatste wedstrijd tegen Union tot een goed einde te brengen", blikte de coach vooruit. Enkele weken geleden werd door het bestuur beslist dat de wegen van beide partijen volgend jaar zouden scheiden. "Ik wil iedereen bedanken voor de kans die ik hier gekregen heb, ook het bestuur."

Janevski nam begin november het roer over bij Waasland-Beveren. Hij behoedde de ploeg voor degradatie, ondanks enkele tegenslagen. "We verloren enkele cruciale spelers zoals Michel, Schrijvers... We hadden nauwelijks aanvallers, behalve Gano die overbleef."

Belangrijke duels gewonnen

"We hebben hard gewerkt en hebben zonder problemen de cruciale wedstrijden goed afgehandeld. Tegen Kortrijk en Moeskroen hebben we gewonnen, tegen Westerlo gelijkgespeeld. We hebben ons doel bereikt. En ook in play-off 2 ging het al bij al vrij goed", aldus de coach die nu dus op zoek moet naar een nieuwe ploeg.