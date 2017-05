Om van te duizelen: Rus biedt 1,5 miljard euro voor Premier League-club

door Johan Walckiers

door

De Rus Alisher Usmanov wil Arsenal in handen krijgen

Het is tegenwoordig een hobby van de rijksten ter wereld om een voetbalclub in bezit te hebben. In België gaat het dan nog om peanuts, want als je ziet wat er voor een club in Engeland geboden wordt...