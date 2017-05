Jonge Standard-doelman: "Op een dag wil ik hier de nummer Ã©Ã©n worden"

Bodart mocht op de Freethiel debuteren met een zege, in zijn eerste match op Sclessin hield hij dan weer de nul tegen Lierse. "Ik ben heel tevreden over mijn eerste thuiswedstrijd", aldus het 19-jarige talent. "Maar ik zal hard moeten blijven werken in de toekomst, dat zal het belangrijkste worden."

Van stress was er blijkbaar geen sprake bij het neefje van ex-doelman Gilbert Bodart. "Ik ben vooral met mijn wedstrijd bezig geweest. Ik voelde me op mijn gemak. Eens je begint te stressen, begin je fouten te maken. Mijn vader heeft met me gesproken, ook keeperstrainer Vande Walle heeft me vertrouwen gegeven."

In principe blijft Jean-François Gillet ook volgend seizoen de nummer één onder de lat in Luik. "Volgend seizoen wil ik progressie blijven maken, maar ooit wil ik proberen om op één dag hier de nummer één te worden", klinkt het ambitieus.

"Of ik volgend seizoen de nummer 2 of 3 in de rangorde zal zijn? Dat weet ik nog niet. Dat is iets voor volgend seizoen", besluit de nuchtere Bodart.