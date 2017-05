Mourinho voelt mee met absolute ster: "Het leven is niet eerlijk"

Het was dus flink balen voor Ibrahimovic. Het enige wat hij kon doen was zijn team toejuichen en misschien wat Knackebröd of van die IKEA-balletjes eten. Een groot onrecht werd hem aangedaan, dat vond ook José Mourinho.

"Het leven is totaal unfair. Hij zou de finale moeten gespeeld hebben. Het zou de eerste keer zijn dat hij met een clubelftal terug hier gespeeld zou hebben. In de stad waar zijn standbeeld komt", aldus de Portugees.

Zlatan beïnvloedde de ballenjongens

Toch had hij ook zijn rol. "Aan het einde van de wedstrijd sprak hij de ballenjongens in het Zweeds aan dat ze het rustig aan moesten doen."