VIDEO: ZÃ³ reageerde Zlatan op fantastisch spandoek: "Als je blijft, mag je mijn vrouw..."

Dan heeft een die-hard(klaarblijkelijk) supporter van Manchester United nog een beter idee. "Als je blijft mag je het met mijn vrouw doen", stond in niet mis te verstane bewoordingen op een opmerkelijk spandoek.

En Zlatan? Die bleef Zlatan en moest wel een selfie met het spandoek nemen. Bekijk de beelden hieronder. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

"Zlatan stay and you can shag my wife." #MUFC pic.twitter.com/p6vSulDFWm