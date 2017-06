Vertrekken ook deze vijf belangrijke spelers straks bij Standard?

Zo raakte eerder al bekend dat Alexander Scholz in de belangstelling van verschillende Duitse ploegen staat. De Deen staat op het verlanglijstje van Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Hamburger SV en Borussia Mönchengladbach.

Als Scholz straks vertrekt, moet Standard op zoek naar een nieuwe centrale verdediger die onmiddellijk inzetbaar is. Maar mogelijk blijft het daar niet bij… Het is nog maar de vraag of spelers als Kosanovic, Dossevi, Edmilson Junior, Orlando Sa en Ishak Belfodil op Sclessin.

Belfodil hoopt nog steeds op grotere competitie

Die laatste was in januari al bijna een speler van Everton, maar uiteindelijk kwam het toch niet tot een deal. Het spreekt voor zich dat de Algerijn nog steeds hoopt op een club uit een grotere competitie. Wellicht vertrekt hij deze zomer dan ook.

En wat met Sa en Dossevi?

Ook Orlando Sa en Dossevi zullen moeilijk te houden zijn, al hangt er veel af van de nieuwe trainer van Standard en de ambities van de club. Edmilson Junior tot slot, stond in januari in de belangstelling van Club Brugge, maar bleef toen in Luik. De Braziliaanse Belg is een kind van de club, en wil misschien wel nog een seizoen langer blijven.

Maar het is duidelijk: Standard staat andermaal voor een belangrijke (transfer)zomer. Het moét zich versterken, maar langs de andere kant is het ook goed mogelijk dat er nog heel wat spelers zullen vertrekken…