Krijgt Ivan Leko ook schot in transfer van landgenoot en "Opvolger voor Simons, klasbak, complete speler"?

Ivan Leko is de nieuwe coach bij Club Brugge en dus vroeg men zich in Kroatië af of hij een beslissende rol kon spelen om de transfer van land- en naamgenoot Sunjic af te ronden.

"Het enige dat ik weet is dat blauw-zwart al voor mijn aanstelling met die transfer bezig was", aldus Leko daarover bij Sata 24. "We zijn op zoek naar twee-drie versterkingen. Sunjic staat daarbij op het lijstje, dat klopt."

Na twee maanden hoopt men in ieder geval op een snelle oplossing, want volgende week begint Club Brugge aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sunjic zou een absolute aanwinst kunnen zijn.

"In mijn ogen is hij een klasbak die het nog erg ver kan schoppen", was Tom Billen - actief als scouting consultant - eerder al vol lof over de complete speler, die nog steeds maar 20 is en toch al veel maturiteit wist te tonen.