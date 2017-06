Wat heb je aan een videoref, als je hem niet gebruikt? Meteen controverse op Confederations Cup (mÃ©t beelden)

Bij de openingswedstrijd tussen Rusland en Nieuw-Zeeland ging het echter meteen mis. Smolov, de Russische spits ging alleen op de Nieuw-Zeelandse doelman af en ging die ook voorbij. Hij werd gehaakt, maar de ref legde de bal niet op de stip.

Vreemd is dat ook de videoref niet geconsulteerd werd. Het moet frustrerend zijn voor wereldvoetbalbond FIFA dat de ref in kwestie niet de hulp van zijn assistenten achter het scherm inriep. Bekijk hieronder de fase. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.