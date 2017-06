Rusland begint uitstekend aan eigen Confederations Cup dankzij geweldige Smolov (mét beelden)

Het feest in het nagelnieuwe stadion van Zenit Sint-Petersburg begon met een indrukwekkende openingsceremonie, maar daarna was het al snel bittere ernst. Zo misten de ref én de videoref al snel een strafschopfout op uitblinker Smolov, bekijk het hier.

Het bleek echter uitstel van executie. Een paar minuten later frommelde Glushakov de openingstreffer via de paal en een Nieuw-Zeelander in doel. Tot aan de rust zou die krappe voorsprong op het bord blijven staan.

Na de rust kwamen de Nieuw-Zeelanders dichtbij een doelpunt, maar het was Rusland dat nog eens mocht vieren. Niemand minder dan Smolov zette de aanval zélf op en maakte het af. Bekijk hieronder de eerste twee doelpunten van deze Confederations Cup. Morgen is het aan Portugal en Mexico.