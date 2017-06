Opmerkelijk: 'Barcelona wil oude bekende die voor Chinese miljoenen koos terug naar Europa halen'

Zo weet Goal dat Barcelona zich graag wil versterken met de Braziliaan Paulinho. De 28-jarige middenvelder staat momenteel onder contract bij de Chinese topclub Guangzhou Evergrande, en zou met zijn sterke prestaties toch de aandacht van Barcelona hebben getrokken.

Mislukt avontuur bij Tottenham

Vooraleer hij naar China verkaste, speelde Paulinho bij Tottenham Hotspur in de Premier League. In Engeland kon de Braziliaan allesbehalve overtuigen en bij The Spurs waren ze dan ook maar wat blij toen Guangzhou in de zomer van 2015 met 14 miljoen euro zwaaide.

Nu krijgt de middenvelder mogelijk een nieuwe kans op het Europese toneel. Paulinho ligt nog tot de zomer van 2020 onder contract bij Guangzhou, maar het is niet duidelijk hoeveel de Chinese club zou willen vangen voor de speler.