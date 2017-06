Frankrijk? Dat is vier-vijf uur rijden hé! Amsterdam, ook vier uur! Te gek voor woorden - Yannick Smet Deel deze quote:

"Ik moet - zoals vele andere voorzitters - bijna alles alleen doen. Dat is niet te bolwerken. Of ik een oplossing zie? Niet veel, maar als we naar Frankrijk of Nederland moeten gaan, stopt het denk ik. Voor mij en voor vele anderen, dan krijgen ze hun stadion nooit vol. Frankrijk? Dat is vier-vijf uur rijden hé! Amsterdam, ook vier uur! Te gek voor woorden."

David Liekens, voorzitter van de Herkse Roden en ooit nog werkzaam op de KBVB, ziet wel oplossingen. "Dat ze eens compromissen zoeken, daar zijn we goed in in België. En dat ze bij de KBVB ophouden met absoluut in Brussel te willen bouwen. Daar kan je je kont niet draaien zonder iemand te raken die bezwaar zal indienen. Maar ja, een gebrek aan visie zeker?", vraagt Liekens zich luidop af.